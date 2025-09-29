Cataldi, ora la Lazio è sulle tue spalle: oggi toccherà un traguardo importante

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è tornato a casa ed è pronto a prendersi la Lazio sulle spalle, proprio come ha sempre fatto. Prima delle Lazio baby, poi tra i big. Ha indossato la fascia da capitano per la prima volta simbolicamente nel 2015 per la sua lazialità, poi i giri in prestito. Le partenze e i ritorni, un via vai infinito. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi toccherà quota 250 presenze con l'aquila sul petto: un traguardo molto importante per chi è laziale come Danilo.

