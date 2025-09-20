Lazio, i convocati di Sarri per il derby: la scelta su Rovella e Vecino

Per il derby della Capitale contro la Roma, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati. Presenti Rovella, Patric, Castellanos e Dele-Bashiru; assenti invece Lazzari e Vecino. Nell'elenco figurano anche i due Primavera Farcomeni e Pinelli. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni".

