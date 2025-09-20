Lazio, Isaksen prosegue il suo recupero: le parole di Sarri verso il derby

Isaksen non è ancora al 100%. Lo ha testimoniato l'ingresso in campo contro il Sassuolo e l'ha spiegato anche Sarri in conferenza stampa, alla vigilia del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Queste le sue parole del tecnico sul percorso di recupero del danese: "Isaksen si sta allenando da poco, questa è una parte del problema. Non per una caviglia, ma perché era malato. Non sarà un percorso istantaneo".

