Lazio - Roma, l'attesa sta per finire: -1 al derby della Capitale - VIDEO

Ci siamo. Manca sempre meno al derby della Capitale. Oggi è il giorno di vigilia, domani alle 12:30 sarà battaglia. La città si ferma: Lazio e Roma si sfideranno a difesa del loro popolo, dei loro colori, dei loro ideali, praticamente all'opposto. L'attesa sta per finire.

