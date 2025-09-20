Serie A | Il Verona ferma la Juve sull'1-1: a Conceicao risponde Orban
Pareggio tutto nel primo tempo. Tra Verona e Juventus finisce 1-1: prima il gol di Conceicao a sbloccare la gara, poi il pareggio di Gift Orban su rigore. Nella ripresa annullato anche il vantaggio gialloblù per fuorigioco di Serdar. I bianconeri, dopo il successo nel derby d'Italia contro l'Inter, restano imbattuti e si fermano a quota 10 punti.
