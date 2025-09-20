Lazio, i numeri di Pinelli e Farcomenti: torna in prima squadra il 71
20.09.2025 21:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Maurizio Sarri ha reso noti i convocati della sua Lazio per il derby di domani contro la Roma. Tra i giocatori apparsi nella lista emessa dal tecnico toscano spuntano anche i nomi dei giovani Pinelli e Farcomeni che, per l’occasione, hanno scelto i numeri che indosseranno in prima squadra. Pinelli ha optato per il 66, più particolare invece la scelta di Farcomenti che ha scelto il 71, un numero dal grandissimo valore storico in casa Lazio , per un appuntamento speciale.