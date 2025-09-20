FORMELLO - Lazio, Cataldi spera. Dubbio Pedro-Cancellieri, Sarri sceglie

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutti i dubbi del derby. Quelli fisici, quelli tattici. Rovella ha effettuato un provino nel pomeriggio, le sensazioni ieri non erano troppo positive. Cataldi sembra in pole. Decisione sul filo, anche a Reggio Emilia il classe 1994 era favorito alla vigilia, poi Sarri ha optato per la titolarità dell’ex Monza. Gli altri dilemmi di formazione sono per la mezzala sinistra e l’esterno destro. Dele-Bashiru ieri non si è allenato, Sarri ha rassicurato sulle sue condizioni, il nigeriano è in leggero vantaggio su Belahyane. Scelta delicata come quella tra Cancellieri e Pedro per chiudere il tridente con Zaccagni e Castellanos, che invece ha svolto in gruppo gli ultimi 4 allenamenti.

Cancellieri non ha convinto contro il Sassuolo, Pedro spera in una chance dall’inizio. Le parole di Sarri alla vigilia hanno alimentato il dubbio sull’impiego dello spagnolo dal primo minuto. Isaksen non dà ancora garanzie in corsa. Ecco perché il Comandante potrebbe pure tenersi l’arma Pedro dalla panchina. La difesa è l’unico reparto con le mosse già definite: Gila e Romagnoli faranno coppia al centro, Marusic e Tavares saranno i due terzini. Tra i pali confermato Provedel. Nella lista, simbolicamente, verrà inserito Patric, da un paio di sedute tornato parziarlmente in gruppo. Posticipato alla prossima settimana il recupero di Vecino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Rovella, Belahyane, Pedro, Dia, Isaksen, Noslin. All: Sarri.