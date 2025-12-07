Lazio | Il primo volo di Flaminia? Ecco quando ci sarà
RASSEGNA STAMPA - In un'atmosfera da brividi con l'accoglienza a Immobile, la commemorazione di Pietrangeli e quel filo che unisce Lazio e Bologna dal nome Sinisa Mihajlovic, all'Olimpico questa sera ci sarà anche Flaminia. Terza uscita stagionale per la nuova aquila dal momento in cui è stata ufficializzata come simbolo della Lazio.
Accompagnata dal suo falconiere Garruto, farà la sua apparizione al centro del campo, come accaduto nelle due precedenti occasioni. Per vederla in volo, riporta Corriere dello Sport, bisognerà attendere probabilmente il nuovo anno (prima di entrare nel 2026, praticamente rimane una sola gara all'Olimpico, quella con la Cremonese del 20 dicembre.
"Flaminia - aveva spiegato attraverso un post su Instagram il falconiere subito dopo il match di Coppa Italia con il Milan - sta ancora completando il suo percorso di addestramento, ma anche da ferma riesce a trasmettere forza, eleganza ed appartenenza. Ogni suo sguardo sembra raccontare la storia che rappresenta: il rispetto per la tradizione, l’orgoglio per questi colori e la passione che unisce il popolo laziale. Un grazie sincero a tutta la tifoseria che l’ha accolta con affetto e calore, nonostante tutto".