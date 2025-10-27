Lazio-Juve, i dati di una super vittoria: le statistiche del match

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince per 1-0 contro la Juventus. Toma Basic, dopo soli 9', decide la partita con una conclusione da fuori area, deviata da Gatti e che beffa Mattia Perin. L'ascesa del centrocampista croato si chiude in una notte da sogno. Il reintegro il 28 settembre, il gol che decide la partita contro una big appena un mese dopo. È lui a prendersi la palma di migliore in campo della partita, nonostante l'ardua concorrenza di alcuni compagni - Gila, Cataldi e Basic su tutti - che si sono contraddistinti per presentazioni individuali di un certo spessore.

Dai singoli, però, l'analisi deve passare al collettivo. Sarri ha spesso parlato di una squadra che deve muoversi come un blocco unico e compatto ed è quello che è avvenuto nella notte dell'Olimpico. La Lazio ha lavorato da squadra, ogni giocatore era l'ingranaggio di una grande macchina che ha annichilito la Juve e che nelle ultime 4 partite ha ottenuto 8 punti. A confermarlo sono anche i dati delle due squadre che vengono offerti dal 'match report' della Lega di Serie A.

STATISTICHE LAZIO-JUVE

Tiri totali:

Lazio: 13;

Juve: 14;

Tiri in porta:

Lazio: 3;

Juve: 5;

Tiri da dentro l'area:

Lazio: 9;

Juve: 11;

Occasioni da gol:

Lazio: 0;

Juve: 2;

Falli fatti:

Lazio: 11;

Juve: 18;

Corner:

Lazio: 2;

Juve: 5;

Cross completati:

Lazio: 1/7;

​​​​​​​Juve: 10/32;

Dribbling:

Lazio: 7;

​​​​​​​Juve: 6;

Passaggi riusciti:

Lazio: 263;

​​​​​​​Juve: 464;

Passaggi riusciti/completati (%):

Lazio: 79%;

Juve: 89%;

Passaggi giocati in avanti riusciti:

Lazio: 87;

Juve: 203;

Palloni giocati totali:

Lazio: 494;

​​​​​​​Juve: 695;

Parate:

Lazio: 5;

Juve: 2;

Recuperi:

Lazio: 44;

Juve: 49;

Pericolosità:

Lazio: 47,44%;

Juve: 61,24%;

Pericolosità azioni manovrate:

Lazio: 46,02%;

Juve: 62,65%;

Pericolosità azioni in transizione:

Lazio: 53,91%;

Juve:62,65%;

Velocità del pallone:

Lazio: 24,77 Km/h;

Juve: 31,97 Km/h;

Azioni in conduzione:

Lazio: 38%;

Juve: 47%;

Azioni di palleggio:

Lazio: 62%;

Juve: 53%;

Distanza percorsa:

Lazio: 120,096 Km (Jog: 92.181; Run: 24,311; Sprint: 2,653);

Juve: 119,205 Km (Jog: 90,438; Run: 25,040; Sprint: 2,792);

Lunghezza media 1° tempo:

Lazio: 29,49 metri;

​​​​​​​Juve: 31,65 metri;

Lunghezza media 2° tempo:

Lazio: 27,78 metri;

​​​​​​​Juve: 29,92 metri;

Larghezza media 1° tempo:

Lazio: 39,12 metri;

​​​​​​​Juve: 39,37 metri;

Larghezza media 2° tempo:

Lazio: 42,84 metri;

​​​​​​​Juve: 42,71 metri;

Baricentro 1° tempo:

Lazio: 42,62 metri;

​​​​​​​Juve: 56,24 metri;

Baricentro 2° tempo:

Lazio: 40,26 metri;

​​​​​​​Juve: 57,77 metri;