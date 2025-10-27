Juve, soluzione interna per il post Tudor: contro l'Udinese ci sarà...
27.10.2025 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Arrivano le prime indiscrezioni sul prossimo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Manca solamente l'annuncio ufficiale, ma il tecnico croato sarà sollevato dall'incarico.
È stata decisiva l'ultima sconfitta contro la Lazio, la terza consecutiva senza segnare dopo quelle contro Como e Real Madrid. Visti i risultati recenti, con otto gare senza vittorie, la società bianconera ha deciso di cambiare la direzione della squadra.
E alla prossima giornata contro l'Udinese in panchina dovrebbe esserci Massimo Brambilla. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore della Juventus Next Gen dovrebbe prendere il posto di Tudor almeno per il turno infrasettimanale.