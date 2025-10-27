Lazio, Matri: "Bello l'atteggiamento, la squadra segue Sarri e Basic..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio ha battuto la Juve all'Olimpico, una vittoria sofferta e desiderata arrivata in un momento di grande difficoltà per i biancocelesti falcidiati dagli infortuni e dal mercato bloccato. Una prova d'orgoglio e di cuore di Zaccagni e compagni, con speciale menzione per Toma Basic. Il croato è passato da essere fuori rosa a punto di riferimento del gruppo.

Al termine dell'incontro, ai microfoni di Dazn, Alessandro Matri ha commentato la prestazione della squadra di Sarri sottolineando la prova del centrocampista: "È stato bello l’atteggiamento, vuol dire che la squadra segue l’allenatore. Trovarti un Basic che fuori rosa viene messo in lista per mancanza di centrocampisti e ora è un simbolo di questa squadra. Sta dimostrando con impegno".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE