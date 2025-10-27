Calciomercato Lazio | Previsto un nuovo vertice tra Sarri e la società: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Tre punti che sanno di ossigeno. La Lazio rialza la testa e con il petto in fuori può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più. Se la Lazio è in grado di poter giocare queste partite nonostante le assenze e le difficoltà, vuol dire che può dire la sua. Soprattutto se la società sosterrà la causa con qualche rinforzo a gennaio.
Nonostante stiano emergendo alcuni protagonisti come Matteo Cancellieri e Toma Basic, che negli ultimi mesi erano nettamente in secondo piano, certi exploit non possono far passare la necessità di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa e renderla più a immagine e somiglianza del tecnico.
In tal senso, più ci si avvicinerà all'apertura del mercato invernale più il tema sarà caldo in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo il doppio confronto con Fabiani e Lotito, è previsto un nuovo vertice nelle prossime settimane per programmare il mercato, molto probabilmente durante la pausa di novembre se non prima.