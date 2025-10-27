Lazio, una squadra 'pulita'. Le vittorie passano per le reti inviolate...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince contro la Juventus e si regala una serata da grande squadra. Unita e compatta fa blocco unico contro la formazione di Tudor, in difficoltà e probabilmente all'ultima spiaggia per provare a salvare la panchina. Vlahovic e David vengono annullati da Gila e Romagnoli, Yildiz entra e non incide, Coincecao sbatte ripetutamente su Marusic, Lazzari evita ogni genere di pericolo con grande applicazione.

PROVEDEL - La Lazio vince come vuole Sarri. Sfrutta la prima buona occasione per far gol - poteva addirittura far meglio in altri situazioni del secondo tempo -, chiude la porta e lo specchio con un'ottima linea difensiva che, quando superata, ha potuto contare sul solito e attentissimo Ivan Provedel. Il numero 94 salva su David nel primo tempo, si ripete con Thuram sul secondo. Sta lanciando segnali fortissimi a chi lo aveva messo in discussione. Sta facendo chiarezza sulla sua situazione: una stagione 'no' capita a tutti, l'importante è rialzarsi.

CLEAN SHEET=PUNTI - Provedel si rialza e ora è tra gli artefici del clean sheet ottenuto contro la Juventus. È tra i protagonisti dei tre punti conquistati, degli 8 nelle ultime quattro partite. Punti che, come ricorda l'edizione odierna del Messaggero, passano anche e soprattutto per un'ottima fase difensiva. Non è un caso, infatti, che degli undici fatti dalla Lazio in questo inizio di campionato ben dieci siano arrivati grazie alle reti inviolate. L'unica eccezione è rappresentata dalla partita contro il Torino e a quel 3-3 dell'Olimpico conquistato nel finale con il calcio di rigore di Danilo Cataldi.