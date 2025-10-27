Lazio, per il Corriere dello Sport hai fatto un "Capolavoro": la prima pagina - FOTO
27.10.2025 08:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha battuto la Juventus e prova a rilanciarsi per dare un senso a questo campionato. La rete di Basic, un tiro da fuori area che si insacca alle spalle di Perin, è un premio per ciò che il gruppo e i tifosi hanno dovuto sopportare nelle ultime settimane.
Lo è anche per lo stesso Basic, tenuto fuori dal progetto per oltre un anno e che adesso cerca il suo riscatto così da rilanciare una carriera che si era impantanata completamente.
Maurizio Sarri ha fatto un "Capolavoro", come scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. La Lazio ha vinto meritatamente e i suoi tifosi possono tornare a sperare in un futuro diverso.