Lazio, che vittoria contro la Juve! Le pagelle dei quotidiani...
RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince allo Stadio Olimpico di Roma battendo la Juventus. La squadra di Sarri regala ai 50.000 presenti all'impianto capitolino una notte desiderata, sognata e sofferta, ma finalmente ottenuto. Tre punti contro la Vecchia Signora hanno valore doppio, soprattutto se si considerano le condizioni in cui la Lazio si è presentata a quest'appuntamento: continuando a perdere pezzi giornalmente.
VITTORIA, NONOSTANTE LE ASSENZE - Mancava Rovella, non c'era Nuno Tavares, così come Castellanos e Cancellieri, eppure la Lazio riesce ad andare oltre la sfortuna, oltre la maledizione e ha mettere in crisi la Juve di Tudor con una fase difensiva attenta e con il coraggio di andarsi a prendere il pallone sulla trequarti offensiva, là dove nasce il gol che porta al vantaggio biancoceleste. Una prova collettiva di ottimo livello.
UNA MACCHINA - I reparti funzionavano seguendo precisi automatismi, i singoli diventano ingranaggi di un marchingegno più complicato che funziona solo davanti al perfetto funzionamento dei suoi elementi. Così è stata la Lazio che ha vinto contro la Juve, un gruppo formato da singoli protagonisti, ognuno, di una grande prova, incensata anche dalle pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7; Lazzari 6 (54` Pellegrini 6), Gila 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Guendouzi 6,5, Cataldi 7,5, Basic 7,6 (68` Vecino 6); Isaksen 7,5 (82` Pedro 6), Dia 6 (82` Noslin 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 7,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Lazzari 6 (54` Pellegrini 6), Gila 7, Romagnoli 6,5, Marusic 6,5; Guendouzi 6, Cataldi 7, Basic 7 (68` Vecino 6); Isaksen 7 (82` Pedro s.v.), Dia 6,5 (82` Noslin s.v.), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6,5;
TUTTOSPORT - Provedel 7; Lazzari 6.5 (54' Pellegrini 6), Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 6.5 68' Vecino 6); Isaksen 7 (82' Noslin s.v.), Dia 6 (82' Pedro s.v.), Zaccagni 6.5. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri 7.
IL MESSAGGERO - Provedel 7; Lazzari 6 (54' Pellegrini 6,5), Gila 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Guendouzi 7, Cataldi 7,5, Basic 8 (68' Vecino 6); Isaksen 7,5 (82' Pedro s.v.), Dia 5,5 (82' Noslin s.v.). Zaccagni 7. All.: Sarri 8;
LA STAMPA - Provedel 6,5; Lazzari 6,5 (54' Pellegrini 6), Gila 7, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Guendouzi 6,5, Cataldi 6,5, Basic 7,5 (68' Vecino 6); Isaksen 7,5 (82' Pedro), Dia 6 (82' Noslin sv), Zaccagni 6,5. All. Sarri 7;
IL TEMPO - Provedel 7; Lazzari 7 (54' Pellegrini 7), Gila 8, Romagnoli 7, Marusic 7; Guendouzi 7, Cataldi 8, Basic 8 (68' Vecino 7); Isaksen 8 (82' Pedro 6), Dia 6 (82' Noslin 6), Zaccagni 6.5. All.: Sarri 8;
IL RESTO DEL CARLINO - : Provedel 6; Lazzari 5.5 (54' Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 7 (68' Vecino 6); Isaksen 7 (82' Pedro s.v.), Dia 5 (82' Noslin s.v.), Zaccagni 6. All.: Sarri 6.5.