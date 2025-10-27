Serie A, troppi errori per Colombo: fermato dall'AIA dopo Lazio - Juve
27.10.2025 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Stop per Colombo. Disastrosa la sua gestione in Lazio - Juventus, che ha chiuso l'ottava giornata di campionato. L'arbitro della sezione di Como è stato fermato dall'AIA e non è stato designato per nessuna partita di Serie A e B.
All'Olimpico ha fatto errori su errori, sbagliando in primis la scelta dei cartellini: l'episodio più eclatante è quello che riguarda McKennie, che meritava il secondo giallo in occasione di un fallo (nemmeno fischiato) su Guendouzi.
C'è poi l'episodio dubbio del calcio di rigore per la Juventus, con Gila a contatto in area su Conceicao. Anche in quel caso Colombo ha lasciato correre. La sua direzione non è piaciuta e per questo è stato fermato per un turno.