Lazio, Zaccagni jr. in Nord? La risposta della Nasti - FOTO
27.10.2025 12:10 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Di padre in figlio. Anche Zaccagni e il piccolo Thiago, super tifoso della Lazio. Il primogenito del capitano biancoceleste, al triplice fischio del match con la Juve, è andato sotto la Nord insieme al papà per salutare i tifosi. Un momento che è stato immortalato e condiviso sui social dal numero 10, che s'immagina tra qualche anno il figlio in Curva a sostenere la squadra.
Immediata la risposta della mamma e moglie del giocatore, Chiara Nasti. L'influencer, scherzando, ha commentato il post scrivendo: "Noi tra qualche mese in Curva perché me lo chiederà".
