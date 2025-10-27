Calciomercato Lazio | Cercasi terzino: Aaron Martin non è più incedibile
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha tracciato la via da seguire per il mercato di gennaio. Esclusi ulteriori cambiamenti o cessioni non previste, il tecnico toscano vorrebbe gli fosse garantito almeno un acquisto per reparto. Un giocatore offensivo (Insigne), una mezzala e un terzino.
Come riporta il Correre dello Sport, già nelle prime settimane d'insediamento, prima di iniziare formalmente il suo secondo mandato sulla panchina della Lazio, Sarri aveva richiesto esplicitamente un rinforzo sulle corsie laterali e si era fatto il nome di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa classe '97 reduce da un'ottima stagione.
In questo inizio di stagione le cose sono un po' diverse. Il terzino spagnolo non è più un titolare fisso (è partito dalla panchina nelle ultime due giornate) e le scelte di Vieira potrebbero venire incontro ai biancocelesti.