Lazio, Zaccagni e il messaggio alla squadra: "Avanti così! Carattere e..." - FOTO
La Lazio si aggiudica il big match contro la Juve, sconfitta 1-0 grazie al gol di Basic. Emozioni forti all'Olimpico, esploso alla rete del croato e al triplice fischio. I biancocelesti si sono presi l'abbraccio dei tifosi, sempre pronti a sostenerli, e poi quello di capitan Zaccagni che si è complimentato con i compagni anche via social.
"Avanti così: sacrificio, carattere, qualità. Lottando su ogni pallone, conquistando ogni centimetro di campo" è il messaggio che si legge sotto l'ultimo post dell'Arciere, condiviso su Instagram, e che fa da corredo a un carosello di scatti.
