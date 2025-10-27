Calciomercato Lazio | Insigne, tutto dipende dalle uscite: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio, Maurizio Sarri e i tifosi si godono la vittoria contro la Juventus ma non spostano il focus: questa squadra ha bisogno di poter migliorare grazie al mercato e gennaio si avvicina sempre di più.

Non è più una novità, il nome di Lorenzo Insigne riecheggia da mesi nella testa di Sarri e dalle parti di Formello. Non c'è una vera e propria unione d'intenti tra Sarri e Fabiani, il ds preferirebbe virare su profili più giovani, ma Sarri può essere accontentato. Vuole rinforzare l'attacco e aggiungere qualità, al centro solo una partenza di Castellanos potrebbe cambiare le cose.

Sarri aspetta Insigne e Insigne aspetta la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, non ci sarebbero problemi di natura economica o contrattuale (probabile 6 mesi con opzione di un altro anno) ma di spazio. Tutto dipenderà dalla strategia in uscita visto che tutti i posti over in lista sono occupati e con il reintegro di Basic, che ad oggi si è conquistato un posto in prima squadra, attualmente rimangono fuori Dele-Bashiru, su cui Fabiani punta ancora, e Gigot, in uscita.