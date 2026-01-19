Lazio, riecco Zaccagni: punta a ri-sbloccarsi contro il Como

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Riecco Zaccagni e Sarri sorride: anche nella sua versione meno brillante, il capitano resta una pedina fondamentale per la Lazio. Il numero 10 rientra dopo la squalifica e lo fa contro una vera e propria bestia nera: nella scorsa stagione aveva saltato il Como prima per gastroenterite e poi per stop disciplinare, mentre ad agosto era rimasto in ombra nel 2-0 sul lago.

Al di là dei gol, che manca dall’11 novembre contro il Cagliari, il suo peso resta evidente. Come evidenzia il Messaggero, nessuno, nelle prime 15 leghe europee, subisce più falli e provoca più ammonizioni degli avversari. Senza di lui la Lazio si è inceppata contro Torino e Cremonese, vincendo poi a fatica a Verona. Il classe ’95 cerca ora una svolta a una stagione fin qui opaca: tre reti segnate, tutte poco incisive in termini di punti, a fronte di poche giocate decisive, come il rigore procurato con la Fiorentina e il gol che ha eliminato il Milan in Coppa Italia.

Un anno fa, con una corsia mancina più produttiva, viaggiava su numeri ben diversi. I dati confermano il calo di pericolosità: solo 20 tiri totali, 7 nello specchio e meno efficacia nell’uno contro uno, con appena 19 dribbling riusciti. Alla frustrazione si sono aggiunte ammonizioni evitabili, motivo per cui lo staff chiede maggiore lucidità nei momenti chiave. Con 31 gol in Serie A con la Lazio, Zaccagni resta il riferimento offensivo principale di una squadra povera di creatività. In una serata che può segnare una svolta, tocca ancora a lui prendersi la Lazio sulle spalle.