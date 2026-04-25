Lazio, tra Provedel e Mandas ora c'è Motta: il finale di stagione per continuare a stupire

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RASSEGNA STAMPA - L’estate avrà molto da dire in casa Lazio, soprattutto per quanto riguarda la porta e, alla fine, il terzo potrebbe diventare il primo. Quanto accaduto nella notte di Bergamo, la parata su Scamacca a tempo scaduto, i quattro rigori parati, impongono delle riflessioni in vista della prossima stagione.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Motta si candida di diritto a essere protagonista quando ci sarà da decidere chi sarà il titolare. Mandas, a gennaio, è andato in Premier dove però non sta trovando spazio, Provedel era il titolare ma l’importante infortunio alla spalla ha aperto le porte a Motta. Dalla Serie B con la Reggiana a essere titolare nella Lazio e la Coppa Italia che potrebbe essere il vero sliding doors.

Insomma, in estate, bisognerà tirare le somme: Mandas non ha intenzione di fare il vice per un altro anno, Provedel ha un contratto in scadenza nel 2027 e, al momento, non sono stati approfonditi i discorsi per il rinnovo. Motta vuole continuare a stupire e, adesso, sarà dura togliergli il posto.

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