Milinkovic, dal dietrofront alla trasformazione in "Sergente": le sue prime volte con la Lazio

Milinkovic compie oggi ventisei anni, di cui quasi sei trascorsi a Roma e con la maglia della Lazio. La sua crescita è stata continua, e avrebbe potuto portarlo lontano dalla Capitale. Al centro di quasi tutte le sessioni di calciomercato, le voci che lo riguardavano non hanno mai spezzato un rapporto che, col passare delle settimane, si è rinforzato fino a diventare praticamente indistruttibile. Lui ha scelto la Lazio, rinunciando al trasferimento tra le fila della Fiorentina, e i biancocelesti non hanno potuto che accoglierlo a braccia aperte. Quella era l'estate della grande illusione. Quando, per la squadra di Pioli, sembrava esser finalmente arrivato il momento di entrare nell'Europa dei grandi. Il playoff col Leverkusen scombinò i piani e l'avventura internazionale finì ancor prima di iniziare davvero.

LE PRIME VOLTE - Milinkovic non si diede per vinto, e inanellò una serie di "prime volte": primo gol con la Lazio il 17 settembre 2015 in Europa League col Dnipro, e primo gol in Serie A il 9 gennaio del 2016 contro la Fiorentina. Il 1° marzo del 2017 il primo derby, nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Primo trofeo nell'estate successiva, alzato al cielo dopo una meravigliosa prova contro la Juventus. E ancora, il 19 ottobre 2017 arrivò a Nizza la prima doppietta europea, a cui fece seguito quella "nostrana" il 17 dicembre dello stesso anno con l'Atalanta.

DA PIOLI A INZAGHI - Nel centrocampo a cinque di Simone Inzaghi è stato sempre utilizzato da mezzala di sinistra. E quel ragazzino, arrivato alla Lazio dopo essersi fatto conoscere con le giovanili della Serbia, si è trasformato in Sergente. 234 partite, 44 gol e 36 assist all'attivo: Milinkovic ha avuto l'intraprendenza di entrare nelle aree avversarie così come nei cuori dei tifosi biancocelesti, a cui ha giurato fedeltà. Il bilancio, che include anche la rete contro l'Atalanta in finale di Coppa Italia del 2019, resta provvisorio. La Lazio e Milinkovic, la storia continua.

La Lazio chiede a Immobile di ritrovare un ritmo "da record". E il Bologna è l'avversario ideale...

De Rossi va da Mihajlovic: studia il Bologna e consiglia come battere la Lazio?

TORNA ALLA HOMEPAGE