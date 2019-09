MOVIOLA - Spal - Lazio, sufficiente Calvarese: giusta decisione sul rigore

Spal - Lazio non riserva insidie a Calvarese. Una sola decisione importante, sul rigore per i biancocelesti: analisi della posizione di partenza di Parolo e valutazione al monitor del colpo di mano di Tomovic. Per il resto qualche cartellino e ordinaria amministrazione. Gli episodi nel dettaglio.

PRIMO TEMPO

11' - Primo contatto tra Caicedo e Tomovic, con il difensore serbo che tocca il pallone con la mano ampiamente larga, commettendo fallo in area di rigore. Regolare la posizione di partenza di Parolo, che smarca di testa Caicedo. Calvarese con l'utilizzo della Var assegna il penalty e ammonisce Tomovic.

25' - Patric è il secondo ammonito per un body check su Di Francesco, che non avrebbe comunque raggiunto la palla diretta a Strakosha da un retropassaggio di Leiva.

48' - Leggerissimo contatto tra Parolo e Murfgia in area biancoceleste, per Calvarese non c'è nulla.

SECONDO TEMPO

50' - Pestone di Missiroli a Leiva e Calvarese estrae il cartellino giallo.

56' - Percussione in area di Lazzari contrastato con il corpo da Tomovic. Per l'arbitro non c'è nulla.

64' - Ammonito anche Strefezza, brutta entrata su Lazzari a palla lontana.

78' - Giallo per Radu che abbatte Di Francesco in ripartenza.

85' - Ammonito Felipe: steso Milinkovic che aveva approfittato di un'ingenuità della difesa della Spal.

88' - Cartellino giallo ad Acerbi, che protesta per un calcio di reazione di Vicari. Calvarese lo punisce per eccesso di lamentele.

95' - Ammonito Di Francesco per perdita di tempo.

