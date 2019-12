PAGELLE - Cagliari - Lazio, Caiced'oro! Milinkovic domina, e segna proprio Luis...

STRAKOSHA 7: Simeone spara un razzo sotto la traversa, è imprendibile. A fine primo tempo tiene in piedi il risultato, lo tiene in mano (per meglio dire): due parate di fila su Nainggolan e Joao Pedro, soprattutto sul belga è super col guantone destro. La Lazio vince anche perché resta in partita grazie a lui.

LUIZ FELIPE 6: Mezza pennica sul fallo laterale dell’1-0: rimane inchiodato sulle gambe e Joao Pedro fa la sponda per il fulmine di Simeone. Poca opposizione, pochissima. Troppi interventi “o la va, o la spacca”. Nel secondo tempo però costruisce bene e contribuisce all'arrembaggio.

ACERBI 7: Difende di fisico, gioca sporco in modo pulito: ci vuole il massimo del temperamento per fermare gli assatanati del Cagliari. Va in affanno sulla ripartenza di Nainggolan, forse perché condizionato dalla diffida: non può rischiare l’intervento che gli sarebbe costato la Supercoppa. Nella ripresa salva su Joao Pedro quando il gol sembrava già preso e poi si sgancia per l’azione del pareggio. Testa mostruosa.

RADU 6: Non riesce a chiudere su Simeone: bravo l’attaccante, un po’ imbambolato lui, in ritardo col mancino per respingere la conclusione dell’argentino. Nel secondo tempo cresce e si permette anche una bella discesa.

Dall’80’ CAICEDO 8: Facceli vedere tutti, quegli addominali. Strappatela quella maglia. Questo non è un gol, è un macigno sulla testa del Cagliari e di tutte le concorrenti che guardano la partita sperando in un risultato negativo della Lazio. Prende l’ascensore, monta su Pisacane, fa salire su su su la Lazio in classifica.

LAZZARI 7: La Lazio stavolta spinge più sul suo versante, ha il passo per mettere in difficoltà Lykogiannis. Non trova l’assist solo perché spesso manca il movimento giusto dei compagni in area. Uno dei più propositivi. Non molla mai, fino al 98’, quando mette dentro il cross che raccoglie Jony dalla parte opposta e rispedisce dentro per Caicedo.

MILINKOVIC 7,5: Un gigante, domina sui palloni alti, diventa sempre un’opzione quando il Cagliari chiude le linee di passaggio. Non segna, non fa un assist, eppure va menzionato tra i migliori in assoluto. Un fattore su ogni lancio, la buttano su di lui e diventa tutto pericoloso, anche un rinvio sparacchiato.

LEIVA 5,5: Partita faticosa in entrambe le fasi. Nainggolan e Joao Pedro gli si posizionano alle spalle, diventa complicato schermarli sulle verticalizzazioni. Nella ripresa sfiora il gol di testa, è l’ultima giocata prima della sostituzione.

Dal 64’ CATALDI 6,5: Una scossa la dà, così come una bella palla per Correa che potrebbe portare al pareggio prima del tempo. Bell’ingresso, deciso.

LUIS ALBERTO 7: Un destro che fa cancellare tutta la pagella quasi pronta alla pubblicazione. C’era scritto “non in vena, non si accende, non illumina, bla, bla, bla”. Meno male che Inzaghi aveva già finito i cambi, perché da quando chiede la sostituzione cambia il mondo: lo riaddrizza con un destro di rabbia dal limite. Sembra il gol del pari, diventerà il primo della rimonta.

LULIC 5,5: Meno arrembante del solito, non riesce a proporsi con costanza, lui che di solito macina chilometri da quella parte. Viene graziato da Simeone sugli sviluppi di un corner: aveva lisciato il pallone lasciandolo lì, a un metro dalla linea. La nota positiva: non prende il giallo pesante.

Dal 56’ JONY 6,5: Quanti cross corti, quante imprecazioni. Poi quello giusto, decisivo, per il capoccione di Caicedo. E anche lui va messo tra i protagonisti del match.

CORREA 6: Per fortuna ci riescono gli altri a ribaltarla. Si fa notare per un filtrante a inizio match, poi per un doppio tunnel nella ripresa. Aveva regalato una bella palla anche a Jony. Ma è meno pericoloso rispetto ad altre partite.

IMMOBILE 6: Ci si mette di tutto: la mira sbagliata, la cattiveria dei difensori avversari, la sfortuna. Di occasioni ne ha eccome: la prima di sinistro, l’ultima di testa. In mezzo tante altre chance che non sfrutta per rimpalli avversi.

ALL. INZAGHI 8: I cambi decisivi. Cataldi contrasta, Jony fa l’assist, Caicedo segna. La Lazio trova l’ottava consecutiva in campionato, di nuovo nella ripresa e a tempo scaduto. Alla Champions ci si crede con decisione. A qualcos’altro pure?

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael 6,5; Cacciatore 6,5, Klavan 5,5, Pisacane 5,5, Lykogiannis 6; Nandez 6, Cigarini 6,5 (Oliva sv), Ionita 6,5 (Faragò sv); Nainggolan 6,5 (Deiola sv), Joao Pedro 6,5; Simeone 7. All. Maran 6.