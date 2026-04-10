PRIMAVERA | Verona - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione
È un successo di straordinaria importanza quello ottenuto dalla Lazio Primavera sul Napoli. Il rigore trasformato da Gelli nei minuti finali, ha consegnato ai biancocelesti tre punti pesantissimi, che hanno permesso di staccare ulteriormente i partenopei in classifica e di ampliare a sette punti il divario con la zona play-off.
A sei giornate dalla fine, la squadra di Punzi occupa ora il 12° posto ed è sempre più vicina a raggiungere la salvezza matematica. Nel prossimo turno, la Lazio se la vedrà in trasferta con il Verona, nella sfida in programma alle 13:00 di lunedì 13 aprile.
Per dirigere la sfida è stato designato Roberto Lovison, arbitro della sezione di Padova, che sarà affiancato dalla coppia di assistenti composta da Giovanni Pandolfo e Leo Posteraro.
Pubblicato il 9/04