Roma fuori da tutto, ma Cagni elogia Gasperini: "Sta facendo un'impresa"

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Gigi Cagni ha elogiato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini per ciò che sta facendo alla Roma, nonostante sia fuori da tutto e si trovi attualmente al sesto posto in campionato. Di seguito le sue parole.

"Se ha un difetto, è che non è simpaticissimo. Ma se avessi i soldi e prendessi una squadra, prenderei lui. Per costruire nel tempo, con una programmazione. Lui quest'anno sta rischiando di andare in Champions con 16 calciatori, è questa la verità. L'attaccante gli è arrivato a metà gennaio, sta facendo un'impresa e ha fatto benissimo a dire certe cose. Lui di balle non ne racconta. Se prendi Gasperini sai che hai momenti di euforia e altri meno, perchè è uno che pretende molto. Se gli dai una rosa di 22-23 giocatori vince".