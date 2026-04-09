Lazio, Oddi: "Il futuro di Sarri? Dopo tutto quello che è successo..."
Giancarlo Oddi, ex difensore della Banda Maestrelli, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'operato di Sarri in stagione e il rendimento della Lazio, anche in vista della Coppa Italia.
"Il giudizio sull’operato di Sarri determinato dal percorso in Coppa Italia? No, ad oggi io dico che il lavoro che fatto è stato buono. Se poi dovesse vincere la Coppa Italia sarebbe un valore aggiunto. Ha salvato la faccia del presidente in estate quando è emersa la notizia del blocco di mercato. A fine campionato, poi, si confronterà con la società per capire se ci sono i precupposti per condividere i prossimi programmi. Anzi, doveva essere stato già fatto".
FUTURO DI SARRI - "Dopo tutto ciò che è avvenuto in questa stagione, mi sembra giusto che lui possa decidere di legare la propria permanenza alla garanzia che quanto deciso con la società possa essere poi mantenuto durante il mercato. E’ normale che non voglia rivivere tutto quello che già c’è stato. E’ rimasto scottato, giusto ora pensare di potersi tutelare".