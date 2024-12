Lazio, gli Oasis e il coro della Nord: le spettacolari immagini dell'Olimpico - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Gli ultras della Lazio non mollano mai". Questa è una delle frasi di un coro dei tifosi della Lazio, intonato sulle note degli Oasis e della storica canzone 'Dont' Look Back in Anger' del 1996. Una dichiarazione di amore per i colori biancocelesti e per quella maglia che è simbolo di lotta e di ardore. Parole che hanno riempito il cuore e gli occhi di tutto lo Stadio Olimpico prima della partita contro l'Atalanta, quando si sono spenti i fai dell'impianto e si sono accesi accendini e torce dei cellulari, per creare uno spettacolo da brividi, mentre una tribute band suonava e cantava prima di lasciar voce ai tifosi. Il ritornello di una canzone leggendaria si trasforma in un grido d'amore, in voglia di far sentire al mondo quello che si prova a essere laziali. Immagini da brividi, raccolte nel video pubblicato dalla Lazio sui propri canali social, con in didascalia solo una emoticon, la faccina commossa, e nessuna parola perché davanti a questo spettacolo si possono solo far parlare le immagini.