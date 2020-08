Lazio, la fantasia di Correa e la compagna: inventano un meme - FOTO

Proseguono le vacanze dei calciatori della Lazio che, dopo una grande stagione, stanno invadendo i social di foto al mare. In particolare, Joaquin Correa si trova in vacanza ad Ibiza con la fidanzata Desire e in compagnia di Luiz Felipe e Lucas Leiva. L’attaccante argentino si è divertito a creare un meme simpatico con la sua compagna, pubblicato in una storia su Instagram. Desire prova a salire sulla barca ma Correa non riesce a darle una mano. Il numero 11 si paragona all’anno 2020 che sin qui ci ha messo molto in difficoltà.

Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo: i dettagli dell'operazione

Calciomercato Lazio, Muriqi per il "salto" di qualità: ecco perché

TORNA ALLA HOME PAGE