Alitalia: Atlantia, Toto, Lotito e Avianca presentano un'offerta

MILANO - È suonato il gong per i pretendenti di Alitalia. Alle 18 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'ex compagnia di bandiera. A farsi avanti, come ampiamente previsto, sono stati Atlantia, il gruppo Toto, Claudio Lotito e il patron

di Avianca, German Efremovich. Le lettere, a quanto si apprende, sono state inviate a Mediobanca, che in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato aveva sollecitato l'invio da parte degli interessati, come previsto entro le 18.00 di oggi.

I DETTAGLI - Nelle loro missive gli offerenti hanno dovuto indicare tra le altre cose la quota di partecipazione con cui intendono entrare nel nuovo soggetto, la somma da impegnare e una sorta di garanzia delle reali disponibilità delle risorse messe in campo. Le proposte saranno valutate stanotte sotto il profilo industriale e finanziario e domani approderanno al Cda di Fs, fissato alle 12,30. Dopo di che le proposte saranno portate al Mise e ai commissari di Alitalia per la costituzione del consorzio non necessariamente con le quote. Domani in ogni caso è escluso che possa essere rispettata la volontà del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che aveva fissato al 15 luglio l'ultimo giorno utile per definire il perimetro definitivo del consorzio chiamato a rimettere in sesto la compagnia. Le offerte presentate infatti non sono vincolanti e di fatto consentono a Fs-Delta, capofila della nuova cordata, di guadagnare altro tempo e approfondire ulteriormente il dossier.

