Antonelli: "Alla Lazio serve un difensore, hanno investito 20 milioni per un reparto al completo"

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti e in casa Lazio in questo momento si stano facendo diverse valutazioni sul da farsi. C'è emergenza in difesa ma tutto dipenderà dalle sorti di Lulic. Sarà il futuro del bosniaco a determinare le prossime mosse della società. L'intermediario di mercato Stefano Antonelli ha detto la sua in merito ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Lazio - Fiorentina doveva finire con un pari, i viola non avrebbero rubato niente. I biancocelesti hanno preso una punta investendo 20 milioni nell'unico reparto in cui non serviva migliorarsi visto che Immobile, Correa e Caicedo insieme a Milinkovic, Luis Albeto e Acerbi sono stati i migliori della passata stagione. Poi hanno preso Fares ma devono migliorare in difesa, c'è necessità di prendere un difensore centrale e poi non credo che faranno molto altro".

