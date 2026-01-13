Baroni, ancora contro la Roma! Non succedeva da più di trent'anni...
13.01.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Torino vince e passa il turno, la Roma va fuori. Agli ottavi di Coppa Italia vanno avanti i granata: decisivo il gol nel finale di Ilkhan. Per l'ex allenatore della Lazio Marco Baroni si tratta della seconda vittoria consecutiva contro i giallorossi, dopo la prima in campionato (0-1, Simeone). Come riportato da Opta, il Torino non faceva due vittorie di fila in tutte le competizioni contro la Roma dal 1993, quando in panchina c'era Mondonico.
2 - Il #Torino ha superato gli ottavi di #CoppaItalia in due partecipazioni di fila per la prima volta dal 1987/88 e 1993/94 (5 in quel caso) e ha vinto due gare di fila vs Roma all comps per la prima volta dal 1993 (con Mondonico allenatore). Meta.#RomaTorino #Coppaitalia— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 13, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.