Baroni, ancora contro la Roma! Non succedeva da più di trent'anni...

13.01.2026 23:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Baroni, ancora contro la Roma! Non succedeva da più di trent'anni...

Il Torino vince e passa il turno, la Roma va fuori. Agli ottavi di Coppa Italia vanno avanti i granata: decisivo il gol nel finale di Ilkhan. Per l'ex allenatore della Lazio Marco Baroni si tratta della seconda vittoria consecutiva contro i giallorossi, dopo la prima in campionato (0-1, Simeone). Come riportato da Opta, il Torino non faceva due vittorie di fila in tutte le competizioni contro la Roma dal 1993, quando in panchina c'era Mondonico.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.