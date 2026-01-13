Lazio, Caprai: "Provedel efficace. Contro il Verona molto attento"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Riccardo Caprai ha detto la sua sulla prestazione di Provedel contro il Verona con il portiere della Lazio decisivo in almeno un paio di occasioni.
"Provedel, nella gara della Lazio contro il Verona, è stato molto attento in due-tre occasioni in cui è stato chiamato in causa. Una respinta ben orientata su un tiro con poca visuale. Bravo anche in una deviazione in cui scende basso su un cross da sinistra. La palla gli passa un po’ sotto il braccio, ma è stato, comunque, efficace nell’intento di non far segnare l’avversario, Orban nello specifico".
"Contatto da rigore su Valentini? Secondo me sarebbe stata un’esagerazione concedere il penalty in quella circostanza. Stiamo vedendo delle decisioni arbitrali che fanno perdere il desiderio agli appassionati di questo sport".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.