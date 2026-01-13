Lazio | Giordano sul mercato: "Un conto è vendere, un altro è smantellare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, parlando in particolare del mercato della Lazio, tra cessioni e nuovi acquisti. Ecco le parole dell'ex calciatore biancoceleste:

"Romagnoli in Arabia? Un conto è vendere, un altro è smantellare la squadra. Romagnoli è un pilastro, sarebbe grave sotto l'aspetto tecnico privarsene, ma non possiamo farci niente. Io vorrei tenerlo, anche perché è andato via già un altro pilastro come Guendouzi. Tavares in partenza? Un vero peccato! Neanche 10 mesi fa si parlava di Tavares come di un grande giocatore e io rimango di quest'idea. Le strade si possono dividere, però tocca reinvestire mantenendo un livello molto alto sotto l'aspetto tecnico e accontentando l'allenatore".

"Molto dipende dal campionato in cui giochi. Ovviamente quando prendi Raktov tieni conto del fatto che il campionato austriaco è più semplice di quello italiano, ma il talento lo puoi intravedere comunque se c'è. Pedraza mi piacerebbe, è un ventinovenne che ha le sue esperienze ed è un giocatore di buon livello, che gioca in una squadra di alta classifica in un campionato di alto livello come quello spagnolo. Se vendi Cancellieri al Brendtford ne prendi un altro. Se lo vendi a 15, ne spendi 10 per prendere uno più bravo o almeno simile a lui".

"Sarri ha dato due giorni di riposo? Ci può stare, l'unica problematica sono i giocatori nuovi da integrare, ma dato che giochi lunedì la settimana diventa lunga e la testa pesante. Se li sono meritati con la vittoria e si ripartirà più forti di prima".