Torino, Baroni rinuncia a quattro calciatori contro la Roma: il motivo
13.01.2026 18:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Attraverso i propri canali ufficiali, il Torino ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati da Marco Baroni per la gara di Coppa Italia in programma questa sera con la Roma.
Diversi gli assenti: out il lungodegente Schuurs e Masina (in Coppa d’Africa con il Marocco), con Pedersen e Ilic entrambi ai box. Non risultano infortuni, al momento, per Sazonov, Nkounkou, Biraghi e Asllani, tutti nomi chiacchierati in ottica mercato.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pellini.
Centrocampisti: Acquah, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.