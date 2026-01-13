Maiorca, Muriqi vuole entrare nella storia: nel mirino c'è Eto'o
L’ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi è pronto a scrivere il suo nome nella storia del Maiorca. Con la rete messa a segno contro il Rayo Vallecano ha raggiunto quota 45 gol in Liga diventando il secondo miglior marcatore della storia del club.
Il prossimo obiettivo di Muriqi, ora, è ancora più ambizioso: provare a raggiungere e superare Samuel Eto’o miglior marcatore nella storia del Maiorca a quota 54 reti.
Al centravanti kosovaro di fatto mancano appena 9 reti per agganciare l’ex calciatore e 10 per superarlo, una sfida che sembra ampiamente alla sua portata visto che da inizio stagione ha già messo a segno 11 gol.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.