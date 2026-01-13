Lazio, Sabatini promuove Taylor: “Darà una grande mano a Sarri…”
Kenneth Taylor si prenderà la Lazio. Non è una certezza, ma è l'opinione decisa di Walter Sabatini, noto direttore sportivo con un passato nel club biancoceleste, ma non solo. Sabatini, intervenuto ai microfoni di Punto&Virgola, ha esaltato le qualità del centrocampista olandese, spiegando come le sue doti potranno essere utili negli schemi di Sarri. Ecco di seguito le sue parole:
“La Lazio ha fatto due operazioni importanti in uscita, però è vero che i soldi li ha subito rimessi sul mercato per giocatori forti. Il centrocampista (Taylor, ndr.) era un giocatore dell’Ajax, un giocatore che vede le linee di passaggio, un giocatore importante che darà una grande mano allo sviluppo del gioco di Sarri. C’è bisogno di immediatezza, di non perdere tempo con la palla, stop e passaggio. Credo farà molto bene, certamente Guendouzi lascia un ottimo ricordo, è stato un combattente, però son sicuro che Taylor farà bene alla Lazio, così come Ratkov”.