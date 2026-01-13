Milan, Allegri deve già rinunciare a Fullkrug: il motivo
13.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Brutte notizie per Max Allegri che dovrà già rinunciare al nuovo acquisto Niclas Fullkrug.
L’attaccante ha infatti rimediato una frattura al dito del piede nel corso del match contro la Fiorentina e dovrà rimanere fermo ai box per almeno un mese.
L’attaccante dovrebbe tornare a disposizione di Allegri solo a febbraio con il rientro previsto per la gara tra Milan e Parma in programma nel weekend del 21-22 febbraio.
Jessica Reatini
