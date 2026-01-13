Raspadori, l'Atalanta batte la concorrenza: programmate le visite mediche
13.01.2026 20:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il giorno di Giacomo Raspadori a Bergamo sarà domani. L’attaccante italiano, che tornerà in Serie A a pochi mesi dall’addio per trasferirsi all’Atlético Madrid, firmerà con l’Atalanta ma prima, domani appunto, sosterrà le visite mediche di rito con la Dea.
Come riporta TuttoMercatoWeb.com, l’Atalanta ha chiuso l’operazione, battendo la Roma che da tempo trattava con Atletico e giocatore, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro.
Per il giocatore, è pronto un contrato di quattro anni e mezzo - scadenza fissata quindi al 30 giugno 2026 -, con ingaggio attorno ai 4 milioni di euro a stagione.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.