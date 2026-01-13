Lazio, Cagni: "A Sarri è stato fatto un tranello all'inizio. Ora..."

13.01.2026 22:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cagni: "A Sarri è stato fatto un tranello all'inizio. Ora..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio continua a lavorare sul mercato e, dopo l’addio di Castellanos e Guendouzi, nella Capitale sono arrivati Ratkov e Taylor.

In attesa di nuovi innesti questo il pensiero di Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio sulla qualità della rosa biancoceleste.

“Sarri? Gli è stato fatto un tranello all'inizio ma la squadra è forte, almeno nei 15". 

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide