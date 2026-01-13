Lazio, Cagni: "A Sarri è stato fatto un tranello all'inizio. Ora..."
13.01.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio continua a lavorare sul mercato e, dopo l’addio di Castellanos e Guendouzi, nella Capitale sono arrivati Ratkov e Taylor.
In attesa di nuovi innesti questo il pensiero di Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio sulla qualità della rosa biancoceleste.
“Sarri? Gli è stato fatto un tranello all'inizio ma la squadra è forte, almeno nei 15".
