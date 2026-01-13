Giudice Sportivo | Lecce, Gaspar squalificato: salterà anche la Lazio
13.01.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Stangata per Kialonda Gaspar del Lecce. Il Giudice Sportivo l'ha squalificato per tre giornate dopo il rosso rimediato contro il Parma per un fallo di reazione su Pellegrini. Per questo il centrale salterà le gare contro Inter (recupero), Milan e Lazio. Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GASPAR Kialonda (Lecce): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.