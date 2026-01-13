Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi"
Poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Mediaset facendo chiarezza su Raspadori, approdato all’Atalanta.
“Raspadori? Quando si è capito che non era interessato alla nostra chiamata perché non ha mai voluto parlare con noi allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito e capito che il ragazzo non voleva venire”.
