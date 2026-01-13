Lazio, Palma: "Ratkov? Ottimo fiuto del gol e fisicità"
13.01.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio l’osservatore Marco Palma ha dato il suo giudizio sul nuovo acquisto della Lazio Petar Ratkov.
“Volto nuovo per l’attacco di Maurizio Sarri. Centravanti serbo di grande fisicità e dall’ottimo fiuto del gol, nazionale maggiore del suo Paese”.
“Molto pericoloso nel gioco aereo e nel fare da sponda per gli inserimenti degli esterni. A luglio 2023 è stato acquistato dal Salisburgo e in Austria ha confermato le sue doti realizzative”.
Jessica Reatini
