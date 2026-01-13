Coppa Italia, la Roma è fuori. E l'ex Lazio Caicedo se la ride
13.01.2026 23:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
In Coppa Italia passa il Torino. Eliminata la Roma per il gol nel finale di Ilkhan. Alla doppietta di Adams aveva risposto prima Hermoso e poi il classe 2009 Arena. La rete del centrocampista turco nel finale ha regalato il passaggio del turno ai granata, che ora affronteranno l'Inter ai quarti. Su X l'ex attaccante Felipe Caicedo ha commentato la sconfitta dei giallorossi: sono bastati tre emoji che ridono per far capire il suo stato d'animo in questo momento. Di seguito il post.
