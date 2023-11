Bobo Tv, Vieri: "Abbiamo finito. Chi ha parlato di soldi è un topo di fogna"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Antonio Cassano, Striscia La Notizia ha consegnato il tapiro d'oro anche a Bobo Vieri. L'ex calciatore ha colto l'occasione per rispondere alle critiche ricevute, dopo l'annuncio del cambio format della Bobo Tv, e ha raccontato la sua versione dei fatti rispondendo alle dichiarazioni del barese: "Volevo decidere tutto io? Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”.

“Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”.

