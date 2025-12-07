Bologna, Immobile svela i segreti della Lazio? La risposta di Moro
07.12.2025 17:35 di Simone Locusta
Il centrocampista del Bologna Nikola Moro è intervneuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Bologna. Ecco di seguito le sue parole:
"Come tutte le altre partite vogliamo fare bene, seguire il nostro gioco e le nostre idee. Se Immobile ci ha svelato qualche segreto? Qui Ciro ha lasciato emozioni, ma non abbiamo parlato troppo di Lazio, più di ciò che noi dovremo fare”
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.