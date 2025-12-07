Bologna, Italiano chiede attenzione ai suoi: le parole a Dazn

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Bologna. Una gara dal sapore europeo che i felsinei non voglio sbagliare, soprattutto dopo la sconfitta contro la Cremonese. Proprio per questo, Italiano ha chiesto maggiorsolidità e attenione ai suoi. Ecco di seguito le sue parole:

"Il campionato è lungo, siamo ancora a 1/3. La classifica è corta, dobbiamo pensare alle prestazioni. La Lazio è in forma, ma anche noi. Dobbiamo reagire alla sconfitta in campionato e aggiungere punti alla nostra classifica. Giochiamo ogni tre giorni, dobbiamo farci trovare pronti".

"Immobile e Castro? Se c’è necessità possiamo usare i valori a disposizione, Ciro ha pochi minuti nelle gambe, deve alzare la condizione. In Coppa ci ha permesso di essere più incisivi, piano piano tornerà a pieno ritmo, vediamo se oggi riusciremo a dargli qualche minuto".

"Cremonese? Sono momenti di una squadra, prima di Cremona avevamo fatto vedere di essere in grande condizione dal punto di vista difensivo, poi giocando sempre hai concesso qualcosina, siamo stati meno solidi, l’attenzione deve tornare ai massimi livelli".