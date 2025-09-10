Bologna, terapie dopo lo stop per Immobile: i dettagli

Il Bologna con una nota ufficiale ha dato aggiornamenti su allenamenti e condizioni del gruppo squadra: come si legge nel comunicato, sono rientrati i nazionali italiani (Fabbian e Orsolini) e insieme a loro anche Ferguson, Freuler e Vitik. Ancora allenamento differenziato invece per Holm e Casale. Alle prese con le terapie, invece, Ciro Immobile e Sulemana. Di seguito la nota ufficiale:

"Proseguono gli allenamenti dei rossoblù verso #MilanBFC di domenica. Per i ragazzi di Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrati in città Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Nikola Moro, Massimo Pessina e Martin Vitik dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.

Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Palestra per Tommaso Pobega e terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana".