Calciomercato Lazio | Inzaghi si aggiudica un ex obiettivo biancoceleste: i dettagli
01.09.2025 14:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Atangana, fino a pochi mesi fa obiettivo concreto dei biancocelesti, lascia la Francia e si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il giovane centrocampista si trasferirebbe alla corte di Inzaghi per circa 25 milioni di euro.
